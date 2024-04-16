عودة الحملات المرورية لضبط «المركبات المخالفة» في بنغازي

أصدر وكيل وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المُكلفة من مجلس النوّاب، فرج اقعيم، تعليماته “بعودة الحملات المرورية في شوارع مدينة بنغازي، وذلك بهدف ضبط المركبات المخالفة التي لا تستوفي إجراءاتها، وردع ظاهرة استخدام الزجاج المعتم”.

وخلال اِجتماع الوكيل برفقة مدير إدارة السجون والشرطة العسكرية- القيادة العامة لواء نجيب بالط، مع مُدير أمن بنغازي ورُؤساء إدارمركباتة العمليات الأمنية، الدعم المركزي، جهاز دعم المُديريات، “تم التشديد على اِستئناف الخطة المرُورية لأعمالها عقب اِنقضاء الشهر الفضيل، حيث سيتم حجز المركبات المُخالِفة لمُدّة 45 يومًا وتغريم مالكيها ماليًا وفقًا لما تنص عليه اللوائح والقوانين”.

وحددت خلال الاجتماع، “أسباب حجز المركبات المخالفة وتغريم مالكيها في حال عدم حيازة لوحات معدنية، وارتكاب أي مخالفات أخرى للقوانين المرورية، واستكمال الفحص الدوري والتأمين”.

عودة الحملات المرُورية لضبط المركبات المُخالِفة بنغازي- 15 أبريل 2024م أصدر السيّد وكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم،… تم النشر بواسطة ‏وكيل وزارة الداخلية – الحكومة الليبية‏ في الاثنين، ١٥ أبريل ٢٠٢٤