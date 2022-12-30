عودة الحياة للطريق الساحلي الزاوية.. وغرفة أمنية لبسط الأمن بالمنطقة

أفاد عميد بلدية الزاوية الغرب عبدالكريم الأبح بفتح الطريق الساحلي الحرشة والطرق المقفلة وانهاء الاحتجاجات بالمنطقة.

وأوضح الأبح في تصريح لـ «عين ليبيا» أنّ الاجتماع الأمني والعسكري الذي عقد يوم الأمس في الزاوية نتج عنه تشكيل غرفة أمنية مشتركة لبسط الأمن وضبط المجرمين بالمنطقة.

من جهته، أصدر وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بشير الأمين قرارا بتشكيل غرفة أمنية في الزاوية يترأسها مدير الأمن بالمدينة وبعضوية رؤساء 10 أجهزة أمنية وعسكرية.

وأكد القرار على أنّ الغرفة المشكلة ستعمل على ضبط الأمن بالزاوية وتنفيذ أوامر النيابة العامة ومكافحة التهريب والتعامل مع أي طارئ من شأنه الإخلال بالأمن.

وجاء قرار تشكيل الغرفة، عقب اجتماع أمني وعسكري رفيع ترأسه النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وحضره رئيس الأركان محمد الحداد، ورئيس المخابرات حسين العائب، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات البشير الأمين، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية صلاح النمروش.