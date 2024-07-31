 عودة الخطوط الملكية الأردنية للعمل في ليبيا

أعلنت الخطوط الملكية الأردنية، “عن عودة رحلاتها الجوية إلى ليبيا خلال الأسابيع القليلة القادمة، بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعية على الأقل”.

وأشار الرئيس التنفيذي للشركة سامر المجالي، “إلى أن الشركة تعمل جاهدة لاستئناف رحلاتها إلى ليبيا”، معربا عن أمله “في زيادة عدد الرحلات لتصل إلى رحلة يومية في المستقبل القريب”.

وأوضح المجالي، أن “الشركة قامت بإجراءات أمنية شاملة في المطارات الليبية والمسارات الجوية، وذلك لضمان سلامة المسافرين، كما أكد على أن الشركة حصلت على الموافقات اللازمة لاستئناف الرحلات إلى مطار طرابلس”.

هذا ويساهم استئناف رحلات الخطوط الملكية الأردنية إلى ليبيا في تعزيز العلاقات بين البلدين، وتسهيل حركة المسافرين والتجارة بينهما.