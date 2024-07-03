عودة الخط الملاحي العالمي «لينيا مسينا» للعمل في ميناء بنغازي

أكد مدير القسم الفني في ميناء المنطقة الحرة “جليانة”، صلاح السنوسي، استئناف العمل على الخط الملاحي “لينيا مسينا” LINEA MESSINA.

وأضاف السنوسي، في تصريح لصحيفة الأنباء الليبية، “أن الخط يربط ميناء “جنوا”، في إيطاليا بشكل مباشر مع ميناء المنطقة الحرة “جليانة”.

وأوضح “أن أول سفينة تابعة للخط وصلت إلى ميناء بنغازي يوم الإثنين 1 يوليو، وتحمل 17 حاوية لصالح إحدى شركات التوكيلات الملاحية، وباشر العاملون على تفريغها مباشرة، وخرجت من الميناء بعد أربع ساعات من وصولها”.

وأشار السنوسي، إلى “أن آخر رحلة للخط الملاحي “لينيا مسينيا” كانت عام 2010، واليوم استؤنف العمل على هذا الخط العالمي من جديد”.

ولفت “إلى أنه سبق عودة هذا الخط الملاحي، عودة خطوط ملاحية عالمية أخرى، من بينها خط ملاحي يربط بين دولة الإمارات وبنغازي وخط آخر مباشر يربط بين ميناء دولة تركيا وميناء المنطقة الحرة جليانة”.