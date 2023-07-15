عودة السفارة الألمانية للعمل بشكل دائم من طرابلس

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الجمعة، نقل السفارة من مقرها المؤقت في تونس إلى العاصمة طرابلس، بعد 9 سنوات من الإغلاق.

وأفاد السفير في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن غالبية الدبلوماسيين الألمان انتقلوا وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس.

ونوه أونماخت إلى أن هدفهم الرئيسي للعام المقبل هو تسهيل كافة الإجراءات لانتقال باقي موظفي السفارة إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة.

وأشار السفير الألماني إلى أن هذا الإجراء يأتي كخطوة جديدة أخرى لتقوية العلاقات بين ليبيا وألمانيا.

خطوة جديدة أخرى لتقوية علاقاتنا!

ينتقل غالبية الدبلوماسيين الألمان الآن وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس، وهدفهم الرئيسي للعام المقبل تسهيل كافة الاجراءات لإنتقال باقي الزملاء الى #ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة. https://t.co/lzxNthrx8c — Michael Ohnmacht (@GermanAmbLBY) July 14, 2023