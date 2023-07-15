عودة السفارة الألمانية للعمل بشكل دائم من طرابلس

عين ليبيا | نُشر: السبت، 15 يوليو 2023 - 08:20 | آخر تحديث: 15 يوليو 2023 - 08:22 نُشر: السبت، 15 يوليو 2023 - 08:20
ليبيا
غالبية الدبلوماسيين الألمان انتقلوا إلى مقر عملهم في طرابلس

أعلن سفير ألمانيا لدى ليبيا ميخائيل أونماخت، الجمعة، نقل السفارة من مقرها المؤقت في تونس إلى العاصمة طرابلس، بعد 9 سنوات من الإغلاق.

وأفاد السفير في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن غالبية الدبلوماسيين الألمان انتقلوا وبشكل دائم إلى مقر عملهم في طرابلس.

ونوه أونماخت إلى أن هدفهم الرئيسي للعام المقبل هو تسهيل كافة الإجراءات لانتقال باقي موظفي السفارة إلى ليبيا، بما في ذلك فريق التأشيرة.

وأشار السفير الألماني إلى أن هذا الإجراء يأتي كخطوة جديدة أخرى لتقوية العلاقات بين ليبيا وألمانيا.

آخر تحديث: 15 يوليو 2023 - 08:22
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