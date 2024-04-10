عودة العمل بطريق «عبد الفتاح يونس» بعد عيد الفطر

أعلن جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق في طبرق، عن استئناف العمل بطريق عبد الفتاح يونس في مدينة طبرق، وذلك عقب عيد الفطر.

واجتمع في مكتب الجهاز طبرق، مساعد المدير العام المهندس طاهر الطيب الشريف مع الشركات المنفذه لمشروع تنفيذ طريق “عبد الفتاح يونس” بمدينة طبرق، وذالك لمناقشه استئناف العمل بالمشروع كما تعهدت الشركات بمباشرة العمل بعد شهر رمضان.

ونوقش خلال الاجتماع خطة العمل لإنجاز المشروع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير والجداول الزمنية المحددة.

هذا ويعتبر طريق عبد الفتاح يونس من أهم الطرق في مدينة طبرق، حيث يبلغ طوله (20) كيلومترا، ويربط بين وسط المدينة والمنطقة الشرقية.

وكان من المقرر الانتهاء من المشروع في عام 2022، لكن تأجل لأسباب مختلفة، مما أدى إلى معاناة المواطنين من صعوبة التنقل على هذا الطريق.