عودة العمل بمحطة «سيدي منصور» بكامل قدرتها

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أن ” فرق الصيانة بالشركة العامة للكهرباء، تمكّنت من “إنهاء العمل بمحطة سيدي منصور جهد (30/11 ك.ڤ) وإعادة كامل قدرتها علي الشبكة الكهربائية، بعد خروجها عن العمل خلال الأيام الماضية جراء حريق شب بداخلها”.

وبحسب بيان الوزارة، “ركبت فرق الصيانة 7 خلايا جديدة 30k، بديلة عن الخلايا التي تضررت جراء الحريق، بالإضافة إلى تركيب كوابل جديدة، بدلا من المعطوبة”.

كما “أجرى الفريق عمرة كاملة للمحطة، حتى أصبحت جاهزة للعمل، وبعد التأكيد على وضعها تم الدخول بها على الشبكة الكهربائية وإيصال التغذية الكهربائية كاملة لكافة المناطق والأحياء التي تتغذي منها”، وفق البيان.

يذكر أن “فرق الصيانة شرعت صباح اليوم الثلاثاء في ربط المحول الثاني داخل المحطة من أجل الدخول به على الشبكة، حيث سينتج عن ذلك إطفاء جزئي لمدة تترواح من 4 إلى 6 ساعات، ومن ثم سيتم الرجوع بالمحطة على الشبكة الكهربائية من جديد، وبهذا تنتهي كلياً كافة الأعمال داخل المحطة”.

بدعم كامل من وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة الرجوع بمحطة "سيدى منصور" جهد (30/11 ك. ڤ )بكامل قدرتها علي الشبكة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة – ليبيا‏ في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤