عودة الكهرباء إلى مناطق في درنة والبيضاء والقبة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، إعادة التيار الكهربائي إلى منطقتي شيحة الغربية والشرقية في مدينة درنة.

ووفقاً لما ورد بمنصة “حكومتنا” قد أوضحت الشركة أن فرق الصيانة نجحت في تشغيل محول 220 بمنطقة القبة، والذي سيساهم في إرجاع التيار إلى العديد من المناطق في درنة والبيضاء والقبة.

وأضافت الشركة أن العمل مستمر لإصلاح الأعطال بالمحطات والخطوط، وحصر الأضرار وتوفير المواد اللازمة لصيانتها.

ويأتي هذا الإنجاز في إطار جهود الشركة العامة للكهرباء لإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق التي تضررت من السيول والفيضانات التي ضربت المنطقة الشرقية في الأسابيع الأخيرة.

كما يعدّ إعادة التيار الكهربائي إلى مناطق درنة والبيضاء والقبة بمثابة خطوة مهمة في إعادة الحياة إلى طبيعتها في هذه المناطق.