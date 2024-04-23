عودة التيار الكهربائي في مدينة بنغازي

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، موسى السليماني، “عن عودة التيار الكهربائي تدريجيا للعديد من المناطق في مدينة بنغازي بعد انقطاع في أماكن عدة، بسبب المنخفض الصحراوي، الذي شهدته بنغازي ومدن الساحل الشرقي، والمنطقة الوسطى”.

وأوضح السليماني، لصحيفة الأنباء الليبية، أن “العاصفة الغبارية التي هبت على المدينة، تسببت في حدوث الكثير من الأعطال في محطات الكهرباء، كما أدت إلى سقوط العديد من الأعمدة الكهربائية، وانقطاع الأسلاك، التي أثرت على توزيع التيار الكهربائي”.

وذكر السليماني، “أن حالة وفاة أصابت أحد العاملين في الشركة العامة للكهرباء صباح اليوم، أثناء تأديته عمله لإصلاح أحد الأبراج الكهربائية التي تضررت من العاصفة”.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، أن “التحقيقات من قبل الشرطة الكهربائية لاتزال قائمة حتى الآن، لمحاولة معرفة ملابسات الواقعة بالتحديد لتجنب وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل”، موضحا أن “عمليات التوصيل والصيانة وحصر الأضرار لاتزال مستمرة وبمتابعة مباشرة من وزير الكهرباء عوض البدري، ولكن يظل الأمر صعبا نظرا للعوامل الجوية الحالية التي تعيق عمل الفرق الفنية وقد تؤخر عمليات التوصيل في بعض المناطق”.

يذكر أن العاصفة الغبارية التي هبت على ليبيا، تسببت في أضرار مادية جسيمة في العديد من المدن، كما أدت إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي وشبكات الاتصالات.