عودة الكهرباء للخطوط المتضررة في درنة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، “عودة التيار الكهربائي للخطوط المتضررة في درنة”.

وأشارت الشركة إلى أن “الظروف المناخية القاسية والرياح العاتية التي شهدتها مدينة درنة أدت إلى أعطال بشبكة الخطوط الهوائية في عدد من المناطق، وعلى الفور سارعت فرقة الصيانة بإدارة توزيع درنة أمس الأربعاء لإصلاح الأعطال، وتمت إعادة أغلب الخطوط على الشبكة ولا يزال العمل جاريا لصيانة باقي الخطوط المعطوبة وتوصيلها وتشغيلها”.

ولفتت الشركة على صفحتها في الفيسبوك، إلى “استمرار الإصلاحات في أغلب الشبكات بالمدن الليبية، وإعادة التيار للمناطق المتضررة من سوء الأحوال الجوية نتيجة تقلبات الطقس خلال الأيام الماضية”.

وقالت الشركة: “إن فرق الصيانة بدائرة توزيع الأصابعة، أجرت صيانة طارئة على خط الأصابعة من محطة القضامة (جهد 11/66 ك. ف) وذلك لإصلاح الأعطال وتأمين التغذية الكهربائية”.

وأضافت: ” تواصل فرق الصيانة بإدارة توزيع درنة جهودها لإعادة الخطوط الهوائية المتضررة إلى وضعها الطبيعي من أجل تأمين الطاقة الكهربائية لمنطقتي كرسه والظهر الحمر ضمن جهود إصلاح الأعطال الناجمة عن سوء الأحوال الجوية”.

#متابعات || نظرًا للظروف المناخية القاسية والرياح العاتية التي شهدتها مدينة درنة الأمر الذي ترتب عليه حدوث أعطال بشبكه… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأربعاء، ١٧ أبريل ٢٠٢٤