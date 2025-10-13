عودة النشاط إلى أكبر المجمعات «البتروكيميائية» بعد توقف طويل

بدأت شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة التي نُفذت بجهود فنية وطنية.

وشملت المرحلة الأولى إدخال مادة النافثا إلى أفران التكسير الحراري وتشغيل الضاغطة الرئيسية، وفق خطة تشغيلية تراعي أعلى معايير السلامة لضمان تشغيل آمن ومستقر للمعدات والأفراد.

ومن المتوقع بدء إنتاج المواد النهائية المطابقة للمواصفات القياسية خلال اليومين القادمين، بعد فترة توقف للمصنع منذ فبراير 2025.

وأعرب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط عن شكرهم وتقديرهم لكافة العاملين في شركة رأس لانوف على جهودهم المتواصلة والتزامهم العالي بمعايير السلامة المهنية خلال أعمال الصيانة وإعادة التشغيل، مؤكدين عزمهم على مواصلة العمل وبذل الجهود لإعادة إحياء وتشغيل هذا المجمع البتروكيميائي الضخم بشكل متكامل، ابتداءً من مصدر المادة الخام وانتهاءً بالمراحل اللاحقة مثل البنزين العطري وغيرها.

ويعتبر مصنع الإيثيلين من أهم المصانع البتروكيماوية لكونه أهم الصناعات البتروكيماوية، وصُمِمَ مصنع الإيثيلين بتقنية شركة Stone Webster بطاقة تصميمية 330 ألف طن متري في السنة من مادة الإيثيلين.

وتم افتتاح وتشغيل مصنع الإبثيلين في 15 أبريل 1987م من قِبل شركة هيب اليوغسلافية وتم تسليم عمليات التشغيل لشركة رأس لانوف بكوادر ليبية خلال سنة 1992م.