عودة النفط الليبي إلى السوق العالمي يدفع بالأسعار إلى الهبوط

هوت أسعار النفط بحدة عالميا لتتجاوز خسائر الخام 3 بالمئة، اليوم الاثنين، عقب الإعلان عن استئناف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الليبي.

وبحلول الساعة 15:06 ت.غ، تراجعت عقود خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال، تسليم ديسمبر/كانون الأول، 1.19 دولار أو بنسبة 2.78 بالمئة إلى 41.66 دولار للبرميل.

وهوت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم نوفمبر/تشرين الثاني، 1.26 سنتا أو بنسبة 3.1 بالمئة إلى 39.34 دولار للبرميل.

ومنذ بدء التعاملات، تعرض الخام لضغوط مخاوف زيادة المعروض مع استئناف الإنتاج في خليج المكسيك بعد مرور إعصار دلتا، وانتهاء إضراب في القطاع النفطي بالنرويج ما سمح باستئناف الإنتاج في 6 حقول نفطية ببحر الشمال، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.

لكن الخسائر تضاعفت فور إعلان استئناف الإنتاج في حقل الشرارة الليبي.

وبدأت في حقل الشرارة النفطي، أولى مراحل ضخ المخزون العام في الخزانات من محطة الضخ الرئيسية بالحقل إلى ميناء رأس لانوف النفطي.

وأفادت إدارة الحقل بأن الكمية المقدر إنتاجها ستبلغ حوالي 350 ألف برميل.

وأشارت في بيان لها الأحد، إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة للحقل الذي كان مقفلا بسبب حالة الإغلاق القسري للموانئ النفطية من قِبل عناصر حفتر منذ منتصف يناير الماضي، حيث أعطيت التعليمات إلى شركة أكاكاوس المشرفة على الحقل بمباشرة ترتيبات الإنتاج مع مراعاة معايير الأمن والسلامة العامة.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأحد، رفع حالة القوة القاهرة عن حقل الشرارة النفطي الواقع جنوب غرب ليبيا.