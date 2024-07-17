أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ، “مكتب تاجوراء”، “عودة الهدوء الى “بلدية تاجوراء” بالكامل وتوقف الاشتباكات”.

هذا وكان جهاز الإسعاف والطوارئ، أعلن وفاة مواطنة أصيبت في رأسها خلال الاشتباكات الدائرة في تاجوراء.

وتمكن جهاز الإسعاف والطوارئ، “مكتب تاجوراء”، في وقت سابق، “من اخراج العائلات العالقة بمصائف تاجوراء نتيجة التوترات الأمنية بالمنطقة”.

وقال الجهاز في بيان له: “إن الفرق التابعة له تلقت بلاغا بوجود عائلات عالقة في منطقة مصائف تاجوراء حيت تم اعادة توجيه تلك العائلات عبر طريق وادي الربيع”.

ودعا الجهاز “كافة المواطنين بالمنطقة إلى الاتصال به حال وجود أي طارئ عبر رقم الهاتف 0214623366.

هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات مسلحة من كتيبتي “رحبة الدروع” و”صبرية الرثيمي”، في منطقة تاجوراء شرق العاصمة الليبي، وبحسب وسائل إعلام ليبية، فإن المفتي المعزول الصادق الغرياني، هو المتهم “بإشعال نار الفتنة” بين الميليشيات المسلحة، وشهدت منطقة الاشتباكات، انتشارا كثيفا للعناصر المسلحة بعد تجدد الخلافات بين كتيبة “رحبة الدروع،” المعروفة بكتيبة “البقرة” نسبة لقائدها بشير البقرة، وكتيبة “صبرية الرثيمي”، مما أثار الذعر والقلق بين سكان المدينة.

#تاجوراء عودة الهدوء الى بلدية تاجوراء بالكامل وتوقف الاشتباكات شكرا لكل رجالنا في الميدان مكتب جهاز الاسعاف و… تم النشر بواسطة ‏جهاز الإسعاف والطوارئ‏ في الثلاثاء، ١٦ يوليو ٢٠٢٤