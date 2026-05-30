عودة تدريجية لـ«الإنترنت والاتصالات» في المناطق المتضررة بالجنوب

أعلن مجلس إدارة الشركة الليبية القابضة للاتصالات عودة خدمات شركتي المدار الجديد وليبيانا بشكل تدريجي إلى مناطق بلديتي غات وتهالة، بعد الانقطاعات التي شهدتها شبكات الاتصالات نتيجة الأحوال الجوية والسيول التي ضربت المنطقة خلال الأيام الماضية.

وأوضح المجلس، في تصريح لمنصة “حكومتنا”، أن الأمطار الغزيرة والسيول تسببت في أضرار بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات، كان أبرزها انقطاع كابل الألياف البصرية التابع لشركة هاتف ليبيا، الأمر الذي أدى إلى خروج أحد مواقع الاتصالات في منطقة تهالة عن الخدمة.

وبحسب بيانات الشركة الخاصة بحالة الشبكة، عادت 11 محطة اتصالات إلى العمل من أصل 12 محطة متضررة، بنسبة جاهزية بلغت 91.7%، في مؤشر على تقدم عمليات المعالجة وإعادة الخدمات إلى المناطق المتأثرة.

وأكدت الشركة تشغيل معظم مواقع الاتصالات عبر منظومة الربط الاحتياطي “VSAT”، لضمان استمرارية الخدمات وتخفيف تأثير الانقطاعات على المواطنين، بالتوازي مع أعمال الصيانة الجارية والتنسيق الفني لإصلاح كابل الألياف البصرية المتضرر.

وأشارت إلى أن الفرق الفنية تواصل جهودها لإعادة الشبكة إلى وضعها الطبيعي بشكل كامل، وضمان استقرار خدمات الاتصالات والإنترنت في المناطق التي تأثرت بالسيول.

هذا وتعرضت مناطق غات وتهالة في أقصى الجنوب الغربي الليبي خلال الأيام الأخيرة لموجة أمطار غزيرة وسيول تسببت في أضرار بالبنية التحتية والخدمات العامة، بما في ذلك شبكات الطرق والاتصالات.

وتعمل الجهات المختصة حالياً على إعادة الخدمات الأساسية ودعم جهود الاستجابة والإغاثة في المناطق المتضررة.

