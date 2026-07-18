بعد ظلام شامل.. عودة «محطة بنغازي» للخدمة وبدء تدفق الكهرباء للمناطق

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في الحكومة المكلفة من مجلس النواب نجاح إعادة إدخال خمس وحدات توليد بمحطة كهرباء شمال بنغازي إلى الخدمة، بعد وصول الجهد الكهربائي إلى المحطة وبدء الفرق الفنية عمليات تشغيل الوحدات المتوقفة.

وقالت الوزارة إن الوحدات التي عادت للعمل تشمل الوحدة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسادسة، ضمن جهود استعادة تشغيل المحطة ودعم استقرار الإمداد الكهربائي في المنطقة الشرقية.

وأكدت وزارة الكهرباء أن تشغيل وحدات التوليد الجديدة أسهم في إعادة التيار الكهربائي بشكل تدريجي إلى أحياء ومناطق مدينة بنغازي، وصولًا إلى مختلف المدن والمناطق في الجناح الشرقي من البلاد.

وأشادت الوزارة بجهود الفرق الفنية التي واصلت العمل لإعادة تشغيل وحدات التوليد، مشيرةً إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن الإجراءات الرامية إلى تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

وتُعد محطة كهرباء شمال بنغازي من المنشآت الرئيسية الداعمة للشبكة الكهربائية في المنطقة الشرقية، إذ تسهم عودة وحدات التوليد فيها إلى الخدمة في رفع قدرة الشبكة على تلبية الطلب على الطاقة، خصوصًا خلال فترات ارتفاع الاستهلاك.

وكانت معظم مناطق ليبيا شهدت فجر السبت انقطاعًا عامًا للكهرباء، عقب خروج عدد من محطات التوليد الرئيسية عن الخدمة، من بينها محطتا الخليج ومصراتة، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مناطق واسعة.

وأوضحت وزارة الكهرباء في الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن العطل المفاجئ تسبب في فقدان نحو 1350 ميغاوات من القدرة الإنتاجية، ما أدى إلى انخفاض تردد الشبكة وخروج أجزاء كبيرة منها عن الخدمة.

وبيّنت الوزارة أن سبب العطل يعود إلى انفصال الخط الرابط بين محطتي مصراتة والخمس بجهد 400 ك.ف، الأمر الذي تسبب في تدفق عكسي للقدرة الكهربائية باتجاه الشبكة الغربية بحمل يقدر بنحو 350 ميغاوات.

وباشرت الفرق الفنية التابعة لقطاع الكهرباء أعمال إعادة تشغيل الشبكة تدريجيًا، عبر إعادة وحدات التوليد والمحطات إلى الخدمة وفق الخطط الفنية المعتمدة.

وأكدت وزارة الكهرباء استمرار حالة الاستنفار بين فرق التشغيل والتحكم والصيانة، موضحةً أن العمل متواصل على مدار الساعة لإعادة استقرار الشبكة وعودة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق المتضررة.