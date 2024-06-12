عودة تزويد زليتن بالمياه اعتبارا من يوم الجمعة القادم

خاطبت اللجنة الفنية العليا لأزمة ارتفاع منسوب المياه في مدينة زليتن، رئيس جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، لفتح وتمديد فترة الإمداد المائي من مياه النهر الصناعي، ابتداءً من يوم الجمعة المقبل 14 يونيو إلي نهاية يوم الخميس الموافق 20 يونيو.

وذكرت بلدية زليتن على صفحتها الرسمية، أنه بعد التواصل مع مشرف عام قاطع سدادة المهندس “محمد سهل”، أفاد بأنه سيتم تزويد وفتح صممات الإمداد المائي للمدينة، وفق القرار ومخاطبة اللجنة الفنية العليا، بعد النضر إلى شكاوي المواطنين وحاجة المياه في فترة عيد الاضحى المبارك.

يذكر أن مدينة زليتن تعاني من أزمة ارتفاع منسوب المياه في عدد من مناطقها، ما دعا الجهات المسؤولية إلى وقف امداد المدينة بمياه النهر الصناعي، كأحد الحلول المؤقتة لهذه الأزمة التي ظهرت منذ اكتوبر الماضي.