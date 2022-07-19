عودة حقل الفيل النفطي للإنتاج

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، أن عمليات الضخ والإنتاج بحقل الفيل الواقع في منطقة حوض مرزق جنوب غرب البلاد، اُستُؤنفت اليوم الثلاثاء، بعد توقف دام نحو 3 أشهر.

وأفادت المؤسسة في بيان، بتجاوز معدلات الإنتاج الأولية للضخ إلى مجمّع مليتة بمعدل 40 ألف برميل اليوم، وسيصل معدل الإنتاج تدريجيا بعد وضع كافة الآبار على الإنتاج إلى أن يبلغ معدلاته الطبيعية التي تبلغ 70 ألف برميل يوميا.

يُشار إلى أن المؤسسة تُدير الحقلَ الواقع في حوض مرزق جنوب غرب البلاد، عبر شركة مليتة بالشراكة مع شركة “إيني” الإيطالية.

من جهتها أعلنت شركة “مليته” للنفط والغاز، بأن استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الفيل بدأت اليوم الثلاثاء، وعملية تشغيل وحدة توليد الكهرباء بحقل الفيل، وكذلك وحدة المرافق وسوف يبدأ فتح الآبار بشكل تدريجي، كما أن عمليات الضخ إلى مجمع “مليته” الصناعي بدأت فعليا بمعدل حوالي (40000 برميل) يومياً إلى أن يتم فتح جميع الآبار وبالتالي الرجوع إلى معدلات الإنتاج والتصدير الطبيعية.