عودة رئيس مصلحة الأحوال المدنية لعمله بعد رفع قرار الوقف الاحتياطي

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية، اليوم الخميس، عودة رئيسها طارق حمودة الثمن، إلى عمله بعد قرار هيئة الرقابة الإدارية رفع الوقف الاحتياطي بحقه.

وجاءت هذه الخطوة بعد “تقييم شامل” نفذته الهيئة لأداء الثمن خلال فترة توليه المنصب، حسب بيان المصلحة على صفحتها في موقع “فيسبوك”.

ونشرت صفحة المصلحة صورة ضوئية لقرار هيئة الرقابة الإدارية رقم 573 للعام 2024، والذي نص على رفع قرار الوقف الاحتياطي بحق الثمن رقم 1165 للعام 2023، وذلك عملا بأحكام القانون رقم 20 للعام 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديليه ولائحته التنفيذية.