عودة شركتي النفط العالميتين «شيل وبريتش بتروليوم» للعمل في ليبيا

أعلنت شركتا “شيل” و”بريتش بتروليوم” النفطيتان العالميتان عن نيتهما استئناف نشاطهما في ليبيا، بإعادة فتح مكتبيهما في العاصمة طرابلس خلال الربع الأخير من عام 2025، لإدارة مشاريعهما والإشراف على سير العمل ميدانياً.

وجاء ذلك خلال مراسم توقيع مذكرتَي تفاهم في لندن، بحضور المهندس مسعود سليمان، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، الذي رحّب بعودة الشركتين إلى ليبيا وتوسيع التعاون معها.

ودعا المهندس سليمان إلى أن تشمل الشراكة تدريب الكوادر الفنية والقيادية، معبراً عن تطلعاته لرؤية نشاط فعّال وحقيقي في قطاع النفط الليبي ودور أكبر للشركتين في تطويره.

وتضمنت مذكرة التفاهم مع “شيل” تقييم المؤمّلات الهيدروكربونية وتنفيذ دراسة جدوى تقنية واقتصادية شاملة لتطوير حقل العطشان وحقول أخرى مملوكة للمؤسسة الوطنية للنفط. أما مذكرة التفاهم مع “بريتش بتروليوم” فتركزت على دراسات تقييم إمكانيات الاستكشاف والإنتاج في حقلي المسلة والسرير وبعض مناطق الاستكشاف المحيطة بهما.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ثمرة جهود مكثفة يقودها رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط منذ توليه مهامه، بهدف تعزيز إنتاجية قطاع النفط وتحقيق استقرار اقتصادي دائم في ليبيا.