عودة صادرات روسيا تهدئ أسواق النفط.. «خام برنت» يهبط إلى 63.73 دولار

تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن هدأت المخاوف بشأن الإمدادات العالمية، عقب استئناف عمليات تحميل الخام في مركز التصدير الروسي نوفوروسيسك، الذي توقف لفترة وجيزة نتيجة هجوم أوكراني.

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر ديسمبر انخفاضًا بنسبة 0.78%، لتصل إلى 59.44 دولار للبرميل. في حين تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج برنت لشهر يناير بنسبة 0.73%، إلى 63.73 دولار للبرميل.

وقال المحلل في شركة آي جي، توني سيكامور، إن “أسعار النفط الخام انخفضت قليلاً بعد التقارير التي تشير إلى استئناف عمليات التحميل في نوفوروسيسك قبل الموعد المتوقع”، مؤكداً أن عودة الصادرات خففت التوتر في السوق.

وكانت الصادرات من ميناء نوفوروسيسك ومحطة قريبة تابعة لاتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين، والتي تمثل مجتمعة نحو 2.2 مليون برميل يوميًا أي ما يقارب 2% من الإمدادات العالمية، قد توقفت يوم الجمعة الماضي. هذه التوقفات دفعت أسعار النفط للارتفاع أكثر من 2% في ذلك اليوم، قبل أن تعود للانخفاض مع استئناف التحميل.