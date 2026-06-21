عودة عملاق اليابان.. و«هونر» تبهر أسواق التكنولوجيا

أطلقت شركة “Sharp” اليابانية حملة ترويجية واسعة لهاتفها الذكي الجديد، Aquos R11، والذي يأتي مدججاً بمواصفات تقنية متطورة قادرة على إعادة الشركة بقوة إلى حلبة المنافسة المباشرة مع كبرى الشركات العالمية في سوق الهواتف الذكية الرائدة.

ويتميز الهاتف الجديد بهيكل متين ومقاوم للماء والغبار وفقاً لمعايير الحماية القصوى IP68 وIP69، وبأبعاد تبلغ (156/74/8.9) ملم ووزن يصل إلى 195 غراماً. وتعد الشاشة واحدة من أبرز نقاط القوة في الجهاز؛ حيث جاءت من نوع PRO IGZO LTPO OLED بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض (1080/2340) بيكسل، وبمعدل تحديث فائق السرعة وغير مسبوق يصل إلى 240 هيرتز، مع كثافة تقارب 396 بيكسل للإنش، ومستوى سطوع استثنائي يبلغ 3600 nits تحت أشعة الشمس المباشرة، مع دعم كامل لتقنيتي HDR وDolby Vision لتوفير تجربة عرض مميزة ومبهرة للفيديوهات والصور.

وعلى صعيد الأداء والعتاد الداخلي، يعمل هاتف Aquos R11 بنظام التشغيل الأحدث أندرويد 16، ويتم تشغيله بواسطة معالج Qualcomm SM8735 Snapdragon 8s Gen 4 القوي، مدعوماً بمعالج رسوميات من نوع Adreno 825، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) ضخمة تبلغ 12 غيغابايت، وخيارات تخزين داخلية تتراوح بين 256 و512 غيغابايت.

وفيما يتعلق بالقدرات التصويرية، زودت “Sharp” جهازها بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (50+50+38.5) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 50 ميغابيكسل. كما يدعم الهاتف منفذ Nano-SIM وتقنية الشريحة المدمجة eSIM، ومنفذ USB Type-C 3.2 فائق السرعة لنقل البيانات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسحاً متطوراً لبصمات الأصابع، وبطارية ضخمة بسعة 5100 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 36 واط.

وفي قطاع الأجهزة القابلة للارتداء المكمل لهذا الزخم الرقمي، أعلنت شركة “Honor” رسمياً عن ساعتها الذكية الأحدث Honor Watch 6 لتنافس بها الساعات الذكية الرائدة عالمياً. وحصلت الساعة الجديدة على هيكل مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68/IP69، وإطار متين من الألمنيوم وطبقة زجاجية مضادة للصدمات والخدوش، بوزن خفيف يبلغ 41 غراماً وبأبعاد (46.5/46.5/10.8) ملم. وجُهزت الساعة بشاشة AMOLED بمقاس 1.46 بوصة وبدقة (464/464) بيكسل وسطوع مذهل يصل إلى 3000 nits.

وتعمل الساعة بنظام MagicOS بذاكرة داخلية 4 غيغابايت ومكبرات صوت مدمجة، وزودت بمستشعرات دقيقة لقياس نبضات القلب، ومستويات الأكسجين في الدم، وبوصلة إلكترونية، ومستشعر لقياس درجة حرارة جسم المستخدم، بالإضافة إلى أنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية وتطبيقات متكاملة لمراقبة النشاط البدني والنوم، على أن تُطرح باللونين الأسود والبني وبسعر يقارب 250 يورو.