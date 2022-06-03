عودة قريبة للسفارة الروسية للعمل من طرابلس

أعلن الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، انطلاق عمل السفارة الروسية من ليبيا قريبا.

وقال بوغدانوف في تصريح للصحفيين نقلته روسيا اليوم، إن افتتاح سفارتهم للعمل من ليبيا سيكون في القريب العاجل.

وكان مسؤولون بوزارة الداخلية قد بحثوا أواخر أبريل الماضي، مع القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية لدى ليبيا جمشيد بولتايف، الآليات والترتيبات الأمنية لإعادة فتح السفارة الروسية في العاصمة طرابلس.

وكانت النقاشات حول إعادة فتح السفارة في طرابلس، قد انطلقت منذ تسلم حكومة الوحدة الوطنية مهامها، حيث التقى القائم بالأعمال الروسي في ليبيا خلال مشاركته في مراسم أداء الحكومة اليمين الدستورية، رئيسها عبد الحميد الدبيبة، وفق ما أفادت به حينذاك المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا.