عودة للأجواء الشتوية.. الأرصاد تتوقع هطول أمطار بمناطق متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن “تتكاثر السحب على مناطق شمال غرب البلاد، مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة يتخللها سقوط أمطار متفرقة اعتبارا من مساء اليوم، ومن المتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة خاصة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى الخمس”.

وبحسب نشرة الأرصاد اليومية، ففي مناطق “راس اجديرحتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، تتكاثر السحب من حين لأخر تكون مصحوبة أحياناً بخلايا رعدية، يتخللها سقوط أمطار متفرقة بدايةً من مساء اليوم ومن المتوقع أن تكون متوسطة إلى غزيرة خاصة على بعض المناطق الممتدة من طرابلس إلى الخمس مما قد تسبب في تجمع المياه في الأماكن المنخفضة”.

وفي مناطق “الخليج و سهل بنغازي حتى أمساعد، السماء تكون صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب من حين لأخر بدايةً من يوم الثلاثاء يتخللها سقوط أمطار متفرقة”.

وفي مناطق “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ومن المتوقع أن تتكاثر يوم الغد على غدامس والحمادة والجفرة، وفي “الواحات- السرير- تازربو- الكفرة، السماء: صافية إلى قليلة السحب”.