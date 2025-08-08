عودة مؤسسات الدولة إلى الخرطوم وإعادة فتح المطار.. السودان يبدأ مرحلة جديدة

أكد رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، أن مؤسسات الحكومة الاتحادية ستعود إلى العاصمة الخرطوم في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي أمام حركة الطيران، في خطوة مهمة نحو استعادة الحياة الطبيعية بعد سنوات من الصراع.

جاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “سودان تربيون” اليوم الجمعة، حيث أشار إدريس إلى أن عودة الحياة إلى العاصمة تتطلب وضع خطة شاملة لإعادة التخطيط قبل بدء مرحلة الإعمار.

وأكد أن إعمار السودان يحتل أولوية قصوى لدى الحكومة الجديدة التي بدأت مهامها في مايو/أيار الماضي، والتي تركز على إعادة بناء البنية التحتية وتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن الرحلات الجوية ستستأنف في مطار الخرطوم خلال شهرين، مشيرًا إلى أن مدينة أم درمان تستضيف حاليًا مقار حكومة ولاية الخرطوم.

كما كشف عن حاجة مصفاة الخرطوم للنفط، الواقعة على بعد نحو 70 كيلومتراً شمال العاصمة، إلى 1.2 مليار دولار لإعادة تأهيلها، ما يعكس حجم الأضرار التي خلفتها سنوات النزاع.

تجدر الإشارة إلى أن الحرب اندلعت في 15 أبريل 2023 بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من البلاد، وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية وتدهور الخدمات الصحية، إضافة إلى أزمة نزوح داخلي وخارجي كبيرة أثرت على حياة الملايين من السودانيين.