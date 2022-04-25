عودة مرتقبة للدبلوماسية الأمريكية إلى أوكرانيا نهاية الأسبوع الجاري

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الإثنين، عودة الدبلوماسيين الأمريكيين إلى العاصمة الأوكرانية كييف في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وقال بلينكن في مؤتمر صحفي مع وزير دفاع بلاده لويد أوستن، في العاصمة الأوكرانية، إنّ روسيا فشلت في تحقيق أهدافها في أوكرانيا، والدبلوماسيون الأمريكيون سيعودون إلى كييف هذا الأسبوع.

وأردف بلينكن «ما شاهدناه في شوارع كييف دليل على أن معركة كييف قد حسمت لصالح الأوكرانيين»، بينما كشف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن بدء «عودة الحياة إلى طبيعتها» في كييف.

وذكر أوستن «ما رأيناه خلال زيارتنا إلي كييف، يظهر وكأن الحياة بدأت بالعودة إلى الوضع الطبيعي»، مشيرا إلى أن بلاده تسعى قدر المستطاع لضمان الوصول الآمن للأسلحة إلى الأوكرانيين.

والتقى وزيرا الخارجيّة والدفاع الأمريكيان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، في كييف بعد شهرين على بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا.