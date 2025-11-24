عودة مفاجئة لـ«البركان النائم» منذ آلاف السنين في إثيوبيا!

شهدت منطقة داناكيل النائية في إثيوبيا صباح اليوم الاثنين ثورانًا بركانيًا قويًا من جبل “هايلي جوبي”، الواقع ضمن سلسلة جبال إرتا آلي.

ووقع الانفجار البركاني في تمام الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت المحلي، حيث تسبب في تكوين عمود ضخم من الرماد البركاني الذي ارتفع إلى ارتفاعات تتراوح بين 10 و15 كيلومترًا، سحابة الرماد امتدت لتغطي أجزاء من جنوب غرب شبه الجزيرة العربية.

وأظهرت بيانات الأقمار الاصطناعية انبعاث كميات كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكبريت نتيجة الثوران، إلا أن التفاصيل حول الحدث لا تزال محدودة، حيث تفتقر المنطقة إلى قربها من التجمعات السكانية وصعوبة الوصول إليها، لذلك، تعتبر بيانات الأقمار الاصطناعية المصدر الرئيسي للمعلومات حول هذا الثوران.

يُذكر أن بركان “هايلي جوبي” لم يُسجل أي نشاط بركاني في آلاف السنين الماضية، مما يشير إلى أن هذا الثوران قد يمثل عودة مفاجئة بعد فترة طويلة من السكون، رغم ذلك، تبقى السجلات التاريخية لمنطقة داناكيل ناقصة، حيث لا توجد دراسات جيولوجية كافية بسبب وعورة المنطقة وظروفها القاسية، مما يجعلها من أكثر المناطق غير القابلة للعيش على وجه الأرض.

Here we observe the ash plume from the first recorded volcanic eruption from Hayli Gubbi Volcano in Ethiopia in 10,000+ years! This is the northern end of the East African Rift Valley, a geologic spreading center driven by the Great African Superplume. pic.twitter.com/wksMnbfEI4 — Stefan Burns (@StefanBurnsGeo) November 23, 2025