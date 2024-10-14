عودة نحو 990 مسؤول سابق إلى أفغانستان منذ 2021

كشفت بيانات عن عودة نحو ألف سياسي ومسؤول في النظام الأفغاني السابق إلى أفغانستان منذ وصول حركة “طالبان” إلى السلطة عام 2021.

وأفاد موقع “تولو نيوز” نقلا عن أحمد الله فاسيخ رئيس لجنة الاتصال الأفغانية: “عاد 992 سياسيا سابقا إلى أفغانستان منذ تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف فاسيخ أن الساسة العائدين إلى البلاد لا يواجهون أي تهديدات “ويتم منحهم شهادات خاصة تضمن الحصانة الكاملة”.

وأشار إلى أنه “خلال الشهر الأخير فقط عام 12 شخصا بمساعدة لجنة الاتصال الأفغانية ويعيشون بسعادة مع أقربائهم وأصدقائهم”.

وتم تشكيل لجنة الاتصال بأمر من القيادة الأفغانية في أبريل 2022 للمساعدة في عودة الساسة والعسكريين والثقافيين والمدنيين الذين غادروا أفغانستان بسبب انهيار النظام السابق.

وتضم قائمة الأفغان العائدين وزراء سابقين ورؤساء مناطق وأعضاء في البرلمان والحكومة السابقين.