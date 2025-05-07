عودة «وذرفورد» إلى ليبيا.. وزير النفط يستقبل وفد الشركة الأمريكية

استقبل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية خليفة رجب عبد الصادق، وفدًا من شركة وذرفورد الأمريكية ‏(Weatherford)، ضم ريتشارد ورد، نائب المدير التنفيذي للشركة، والفريق المرافق له.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عودة شركة وذرفورد التي أعلنت عن استئناف نشاطها والمساهمة في تطوير قطاع النفط والغاز في ليبيا بعد توقف دام أكثر من عشر سنوات.

وأكد ريتشارد ورد، خلال اللقاء على العودة الفعلية للشركة للعمل في ليبيا، مشيرًا إلى مباشرة العمل من المقر الجديد بمنطقة حي الأندلس في طرابلس، والتجهيز الكامل لتقديم الخدمات من الموقع الميداني في حقل جالو 59، كما أعرب عن تطلعهم للمساهمة بفاعلية في تطوير قطاع النفط الليبي وتعزيز قدراته الإنتاجية.

من جانبه، أعرب الوزير خليفة رجب عبد الصادق، عن ترحيبه بعودة شركة وذرفورد وعودتها الفعلية للعمل، مؤكدًا على أهمية دور الشركات العالمية المتخصصة في دعم وتطوير قطاع النفط والغاز الليبي، وجدد استعداد الوزارة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان عودة سريعة وفاعلة للشركة.