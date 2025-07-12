عودة 3 ملايين أفغاني هذا العام.. هل تستوعبهم بلادهم؟

أعلن رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عرفات جمال أن نحو ثلاثة ملايين مهاجر قد يعودون إلى أفغانستان من الخارج خلال العام الحالي، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

جاء ذلك في ظل فرض إيران وباكستان قواعد جديدة على النازحين الأفغان، حيث منحت طهران مهلة حتى السادس من يوليو للمغادرة لحوالي أربعة ملايين أفغاني يقيمون فيها بشكل غير قانوني. وشهدت الأشهر الماضية عمليات نزوح جماعية غير منظمة من كلا البلدين، ما يشكل ضغطاً هائلاً على الحكومة الأفغانية التي ترغب باستقبال العائدين لكنها غير مستعدة للتعامل مع هذا الوضع.

وأفاد جمال بأن أكثر من 1.6 مليون أفغاني عادوا من إيران وباكستان حتى الآن هذا العام، مع غلبة العائدين من إيران، وهو عدد يتجاوز التوقعات الأولية للمفوضية التي كانت تقدر بـ1.4 مليون عائد لعام 2025. وتتوقع المفوضية الآن أن يصل عدد العائدين إلى ثلاثة ملايين.

وأوضحت المفوضية أن أكثر من 30 ألف شخص يعبرون يومياً نقطة تفتيش إسلام كالا على الحدود الأفغانية الإيرانية باتجاه الداخل الأفغاني، بينما عبر 50 ألف شخص الحدود في الرابع من يوليو فقط.

وتعمل الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز أنظمة المياه والصرف الصحي لتلبية احتياجات بين 7 إلى 10 آلاف شخص يومياً، بالإضافة إلى توفير خدمات التطعيم والتغذية الضرورية للنازحين.