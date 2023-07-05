عون: زيادة صادرات الغاز الليبي إلى أوروبا غير ممكنة حاليًا

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، أن تصدير الغاز من ليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال خط شركة الدفق الأخضر، لم يتوقف، وأن زيادة كميات التصدير غير واردة في المرحلة الراهنة، وإنما يمكن النظر فيها على المدى الطويل بعد 5 سنوات.

ونقل موقع “أفريكونا” عن عون قوله، على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر “أوبك” الدولي الثامن الذي انطلق اليوم في العاصمة النمساوية فيينا، إن بلاده وضعت خطة استراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً، وتتضمن تطوير حقول مكتشفة جديدة ورفع القدرة الإنتاجية للحقول الحالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية.

وأضاف الوزير أن خطة المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع في ليبيا وتركز على العديد من المحاور ومنها هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له.