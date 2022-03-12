عون: ليبيا لن تتمكن من تعويض النفط الروسي في الوقت الحالي

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، أن ليبيا لن تتمكن من تعويض النفط الروسي لأوروبا في الوقت الحالي، لافتًا إلى أن الأمر قد يحتاج إلى خمس أو سبع سنوات.

وقال عون ردا على سؤال وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء، حول إمكانية حضور ليبيا كبديل للنفط الروسي، إن “ليبيا لا يمكن أن تكون بديلا في الوقت الحاضر، ربما بعد خمس أو سبع سنوات”.

يُشار إلى أن مجموعة النفط والغاز الإيطالية “إيني”، أعلنت في وقت سابق، تعليق إبرام عقود جديدة لتوريد النفط الخام من روسيا، وذكرت أنها تعتزم استبدال النفط الروسي بإمدادات من السوق الدولية.

واستوردت الشركة في عام 2021 فقط 18٪ من النفط الخام الذي تعالجه من روسيا، وتخطط لتعويض هذا الحجم بمشتريات من السوق الدولية.