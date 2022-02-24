«عون»: مجلس النّواب الشرعي صادق على اختيار الحكومة وأتوقع «الدبيبة» لن يصعّد الأمر

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إنّ مجلس النواب الشرعي صادق على اختيار رئيس حكومة جديد، متوقعا أن رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لن يصعّد أو يستخدم العنف، متمنياً ألاّ يحدث صراع بسبب اختيار الحكومة الجديدة،

وذكر عون في حديث لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، أنّ إنتاج ليبيا من النفط في الوقت الحالي مليون و200 ألف برميل يوميا، مشيرا إلى سعيهم للوصول الإنتاج إلى 1.5 مليون برميل

وأشار عون إلى أنّ المشكلة مع المؤسسة الوطنية للنفط منحصرة في الرئيس وليس مع الأعضاء، لأنه لا يلتزم بقوانين العمل بقطاع النفط

وتابع عون أنّه لوزارة النفط السلطة لمنح أذونات العمل للشركات المحلية بالشراكة مع الشركات الأجنبية في مجال مصافي النفط والتكرير، مشجعا الشركات الأجنبية على القدوم والاستثمار في البلاد.

وكشف عون عن إصداره منذ عدة أيام تعليمات بتشكيل ائتلاف وطني لتنفيذ مشروعات لتسريع العطاءات المتعلقة بالاكتشافات النفطية في المناطق غير المستكشفة، مؤكدا عدم استخدام ليبيا للنفط والغاز سيؤثر سلبا، وسيمنح الجزائر القدرة على الاستفادة من الاحتياطيات الليبية.

وأضاف عون أنّه بحلول 2050 سيكون الوضع في ليبيا أفضل، ونكون قد استثمرنا في كل شبر من أرضنا، فلدينا الغاز الحجري والنفط الحجري.