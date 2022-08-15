عون: نحتاج 10 سنوات لرفع إنتاج النفط إلى 3 ملايين برميل

قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، إن ليبيا تسعى لزيادة إنتاجها النفطي والوصول به إلى مستويات قياسية، خلال المدة المقبلة، باعتباره المصدر الرئيس للدخل.

ونقل موقع “أفريكونا” عن الوزير قوله في لقاء مرئي محلي: “نحتاج إلى قرابة 10 سنوات ليصل إنتاج ليبيا من النفط إلى 3 ملايين برميل يوميًا”.

وأكد وزير النفط أن ليبيا لديها 29 اكتشافًا نفطيًا، و12 اكتشافًا غازيا وفق دراسة أجرتها وزارة النفط والغاز.

وكشف عون عن أبرز المشكلات التي تواجه قطاع النفطي الليبي، والتي في مقدمتها تردّد الشركات الأجنبية للعمل داخل البلاد.

وكان اجتماع للحكومة، مؤخرًا، قد طالب بخطة واقعية لزيادة إنتاج النفط الليبي، إلى مليوني برميل يوميًا، بعد النجاح في العودة بالإنتاج إلى معدلاته السابقة، بعد أن سجل أدنى مستوى له في عامين عند 650 ألف برميل يوميًا في يونيو، مقابل قدرة 1.2 مليون برميل يوميًا.

هذا وكشف وزير النفط عن تخصيص حكومة الوحدة الوطنية ميزانية قدرها 34 مليار دينار ليبي (7 مليارات دولار)؛ منها 6 مليارات و400 مليون دينار (1.32 مليار دولار) لحلحلة الالتزامات السابقة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتهدف الاعتمادات الأخيرة لمؤسسة النفط إلى معالجة مشكلات الديون وتطوير الحقول والمواني للرفع من مستويات الإنتاج، ولدعم جهود الإدارة الجديدة للمؤسسة عقب الإطاحة بمصطفى صنع الله.

وأشار عون إلى أن الحديث عن “إدارة العوائد النفطية” الذي يروج له البعض في إشارة إلى تصريحات السفير الأميركي في طرابلس، هو محاولة للتأثير في إدارة الدولة الليبية من الخارج.