«عون» و«بن قدارة» يُناقشان المواضيع التي تهم قطاع النفط

التقى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد امحمد عون، بديوان وزارة النفط والغاز في العاصمة طرابلس، فرحات بن قدارة رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وتم خلال اللقاء، مناقشة العديد من المواضيع التي تهم قطاع النفط والغاز وآليات المحافظة على الإنتاج وزيادته وسلامة العاملين وتنفيذ المشاريع وزيادة الطاقة التكريرية وتطوير الإكتشافات وإنجاز المشاريع بأقصى سرعة وتشجيع بعض الشركات للعودة لتطوير القطع الاستكشافية والتكتشافات التي تحصلت عليها وزيادة إنتاج الغاز لتغذية محطات الكهرباء وبرامج التدريب والتطوير.

وفي ختام اللقاء، أكد الوزير دعم وزارة النفط والغاز الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، كما أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على التعاون والتكامل التام مع وزارة النفط والغاز لما فيه صالح البلاد.