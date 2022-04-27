«عون» يتوقع استئناف تصدير النفط خلال أيام

توقع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون، استئناف تصدير النفط قريبا، بعد توقفه لأكثر من أسبوع جراء إغلاق منشآت نفطية.

وقال عون في تصريح لوكالة “الأاضول”، الثلاثاء: “نأمل أن يتم استئناف تصدير النفط ونتوقع ذلك خلال هذه الأيام”.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي “عقب أن تم التواصل مع مغلقي المنشآت النفطية، ويجري متابعة ومناقشة طلباتهم ونأمل أن يتم الاتفاق قريبا” على إعادة فتح المنشآت المغلقة.

وبشأن الخسائر، قال عون إن “إغلاق منشآت النفط كلف الدولة خسائر كبيرة، لكن لم يتم بعد حصرها أو النقص في الدخل بسبب هذه الإغلاقات على وجه الدقة”.

كما أكد عون أن “اللجنة تعمل على تجهيز تقرير شامل تحصر فيه إجمالي الخسائر الناجمة عن إغلاق النفط”.

ولفت الوزير إلى أن “الصمامات الرئيسية التي تضخ النفط مغلقة، ولا توجد إمكانية لتصدير أي كمية في الوقت الحالي”.

وفي 20 أبريل الجاري، قال عون أن ليبيا “تخسر في اليوم الواحد نحو 60 مليون دولار” جراء الإغلاقات.