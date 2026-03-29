عويدان: صيانة السدود أمر أساسي لتعزيز «الأمن المائي» في ليبيا

ترأس وزير الموارد المائية بحكومة الوحدة الوطنية، حسني عويدان، اليوم الأحد، اجتماعًا بمقر الوزارة، ضم مدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ومدير إدارة الدراسات والمراجعة بالجهاز، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة المستعجلة للوزارة لعام 2026.

وخصص الاجتماع لمتابعة مشروعات صيانة السدود ضمن خطة الوزارة، وتنفيذ أعمال الصيانة العاجلة للسدود، بما يضمن رفع كفاءتها وتعزيز جاهزيتها.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، عبدالحميد الدبيبة، بشأن الشروع في أعمال الصيانة العاجلة للسدود، مع تكليف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية بتنفيذ هذه الأعمال وفق أولويات فنية محددة، بما يحافظ على سلامة هذه المنشآت الحيوية ويضمن استدامة دورها في إدارة الموارد المائية.

وخلال الاجتماع، شدد وزير الموارد المائية، حسني عويدان، على أهمية السدود كركيزة أساسية لتعزيز الأمن المائي، مؤكدًا ضرورة تقييم أوضاعها بشكل دوري، ورفع كفاءة أعمال التشغيل والصيانة، إلى جانب العمل على تطوير مشاريع جديدة تدعم قدرات تخزين المياه في مختلف مناطق البلاد.

وأكد عويدان أن الوزارة تتابع بشكل مباشر تنفيذ هذه التوجيهات، بما يحقق استجابة سريعة وفعالة لمعالجة التحديات القائمة، ويعزز من كفاءة إدارة الموارد المائية وفق رؤية متكاملة ومستدامة.