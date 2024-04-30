عيادات متنقلة ومولدات كهربائية وأدوية لمدينة الكفرة لمواجهة أزمة النازحين

زودت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة منقبل مجلس النواب، مدينة الكفرة، ب 6 عيادات متنقلة، ومولدات كهربائية، وشحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة.

وبحسب بيان الوزارة، هذه المعدات مقدمة من منظمة الصحة العالمية، وذلك بناءً على ما تم حصره من الاحتياجات الإنسانية العاجلة للقطاع، للتعامل مع الأعداد المتزايدة من المرضى والنازحين من دولة السودان الشقيقة.

وأعلن وزارة الصحة، أنه سيتم بدء تنفيذ الخطة الموضوعة للتعامل مع الأزمة الصحية في الجنوب، مع التأكيد على توفير شحنة جديدة من التطعيمات خلال الأسبوع القادم، مع بدء عمل المستشفيات الميدانية لتغطية الاحتياجات الطبية لجميع سكان المدينة والنازحين.