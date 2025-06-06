عيد الأضحى يجمع الليبيين.. تهانٍ رسمية من مجلس النواب والخارجية للأمتين العربية والإسلامية

تقدّم مجلس النواب، رئاسةً وأعضاءً، بأحرّ التهاني وأطيب التمنيات إلى الشعب الليبي وكافة الشعوب الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده على البلاد والأمة بالخير واليمن والبركات.

وأعرب المجلس في بيان صادر من مقره في مدينة بنغازي، عن أمله بأن تكون هذه المناسبة المباركة دافعًا لمزيد من التلاحم والوحدة بين أبناء الشعب الليبي، وأن يعمّ الصفح والتسامح ربوع الوطن، وأن يُمنّ الله على ليبيا بالأمن والاستقرار.

كما أصدر رئيس ديوان مجلس النواب، عبدالله المصري الفضيل، تهنئة مماثلة باسمه وباسم كافة العاملين بالديوان، قدّم فيها أصدق التهاني إلى الشعب الليبي وإلى مجلس النواب رئاسةً وأعضاء، مؤكداً التمنيات بأن يتقبل الله من الحجيج حجهم وسعيهم، وأن يفيض على الأمة الإسلامية بواسع رحمته ومغفرته.

وأكد البيانان على التمسك بالأمل في مستقبل ينعم فيه الوطن بالأمن والرخاء، داعين الله أن يحفظ ليبيا وشعبها وسائر بلاد المسلمين.

وزارة الخارجية تهنئ الشعب الليبي والأمة العربية بحلول عيد الأضحى المبارك

تقدّمت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى أبناء الشعب الليبي في الداخل والخارج، وإلى الجالية الليبية في مختلف أنحاء العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلة المولى عز وجل أن يعيده على ليبيا بالأمن والاستقرار.

كما عبّرت الوزارة عن خالص التهاني إلى الأمة العربية وقياداتها، مؤكدة على عمق الروابط الأخوية ووحدة المصير المشترك التي تجمع الدول العربية، ومجددة التزام ليبيا بدورها الفاعل في دعم التضامن والتعاون العربي بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وختمت وزارة الخارجية تهنئتها بالتمنيات بأن يكون هذا العيد مناسبة لتعزيز اللحمة الوطنية والتكاتف من أجل بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وسلامًا.