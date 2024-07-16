 «عيسى» يستقبل القائم بأعمال السفارة الفلبينية

استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بحكومة الوحدة الوطنية محمد خليل عيسى، القائم بأعمال السفارة الفلبينية لدى ليبيا “آلن روي جابريولو”.

وقال الوزارة في بيان لها: “إن اللقاء تناول بحث تفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين، وتطويرها في مختلف المجالات، كما تناول أيضا سبل حل الصعوبات التي تواجه العمالة الفلبينية في ليبيا”.

وعبر “عيسى”، “عن اهتمام حكومة الوحدة بتطوير علاقتها مع دول شرق أسيا، ومن بينها الفلبين، متمنيا التوفيق والنجاح للقائم بالأعمال خلال أداء مهامه في ليبيا”.

#طرابلس | استقبل وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السيد محمد خليل عيسى في مكتبه بديوان الوزارة القائم بأعمال السفارة… تم النشر بواسطة ‏وزارة الخارجية والتعاون الدولي – دولة ليبيا‏ في الاثنين، ١٥ يوليو ٢٠٢٤