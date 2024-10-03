«عيسى» يصدر قرارا بسحب كافة القرارات الصادرة عن المحافظ السابق المكلف

أصدر مصرف ليبيا المركزي قرارًا بسحب القرارات كافة الصادرة عن المحافظ السابق المكلف خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 1 أكتوبر 2024.

ووفقا للقرار الذي أصدره محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد ناجي عيسى، “تسحب القرارات كافة الصادرة عن المحافظ السابق المكلف من المجلس الرئاسي عبدالفتاح عبدالغفار خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 1 أكتوبر “2024.

ونص القرار رقم 406 لسنة 2024، على “سحب 55 قرارًا صادر عن عبدالغفار بصفته محافظًا ونائب المحافظ خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 1 أكتوبر 2024”.

وتتعلق أغلب قرارات المحافظ السابق المكلف عبدالفتاح عبدالغفار الملغاة بتكليف ونقل موظفين، بالإضافة إلى قرار إعادة تشكيل لجنة فحص ومنح الموافقة المسبقة على طلبات فتح الاعتمادات المستندية.