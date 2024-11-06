«عيسى» يعقد اجتماعاً مع مدراء الإدارات المختصة بالمركزي

عقد محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، اجتماعاً مع مدراء الإدارات المختصة بالمصرف المركزي، في إطار دعم مصرف ليبيا المركزي لعمليات الدفع الإلكتروني وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه تطوير هذه الخدمات.

وتم خلال الاجتماع “مناقشة استراتيجية المصرف لتطوير خدمات الدفع الالكتروني، والصعوبات التي تواجه شركات الدفع الإلكتروني”.

كما “تم الاتفاق على نقل ادارة وتشغيل الموزع الوطني من شركة معاملات إلى مصرف ليبيا المركزي بالإضافة إلى تطوير مشاريع الدفع الفوري (LY Pay) و(One Pay) وذلك لتحسين جودة الخدمات الإلكترونية والرفع من مستواها وفقاً لأفصل المعايير الدولية”.