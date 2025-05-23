عين الأمن على طرابلس.. خطة ميدانية شاملة لحماية العاصمة

تواصل إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، بالتعاون مع الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، تنفيذ الخطة الأمنية المشتركة في العاصمة طرابلس، وذلك في إطار الجهود المستمرة لبسط الأمن وتعزيز النظام العام.

وتتضمن الخطة تكثيف الدوريات الأمنية وانتشار عناصر الشرطة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية، إضافة إلى اتخاذ إجراءات تهدف إلى حماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان الاستقرار وضبط النظام في مختلف المناطق الحيوية داخل العاصمة.

وتأتي هذه التحركات في سياق التزام وزارة الداخلية بالحفاظ على أمن المواطنين والمقيمين، وفرض هيبة الدولة عبر خطط ميدانية مدروسة تستجيب لمتطلبات الواقع الأمني الراهن.