عين زارة.. ضبط عصابة «خطف وسرقة» تحت تهديد السلاح

أعلنت مديرية أمن طرابلس أن مركز شرطة عين زارة تمكن من ضبط شخصين يشتبه بتورطهما في واقعة خطف وسرقة بالإكراه، بعد بلاغات تقدم بها عدد من المواطنين بشأن تعرضهم للاعتداء أثناء مرورهم بالطريق العام.

وبحسب التفاصيل، أفاد المواطنون بأن مجموعة مجهولة على متن مركبة آلية اعترضت طريقهم في منطقة عين زارة، وهددتهم بواسطة سلاح ناري، قبل اقتيادهم إلى مكان مجهول والاستيلاء على مبالغ مالية وهواتف نقالة تحت التهديد.

وعقب تلقي البلاغ، كثفت الأجهزة الأمنية عمليات البحث والتحري، ما أسفر عن تحديد هوية مشتبه بهما والقبض عليهما، رغم محاولتهما مقاومة عناصر الضبط أثناء العملية.

وأوضحت مديرية الأمن أنه عُثر بحوزة الموقوفين على مواد يشتبه بأنها مسكرة، في حين جرى الاستدلال معهما، حيث اعترفا بمشاركتهما في تنفيذ عملية السرقة بالإكراه.

وأكدت المديرية أنه جرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وذلك وفق ما يقتضيه الاختصاص.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الأمنية المتواصلة لتعقب مرتكبي جرائم الاعتداء والسرقة بالإكراه، وتعزيز الأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس ومناطقها.