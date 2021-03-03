عُلماء: قلق من تحور فيروس كورونا في البرازيل

فقط خلال أسابيع، أصبح نوعان مختلفان من فيروس كورونا “مألوفين “لدى عامة الناس”، حيث أظهرت سلالة B.1.1.7 ، التي تم تحديدها لأول مرة في بريطانيا، القدرة على الانتشار بسرعة.

وفي جنوب إفريقيا، يمكن لطفرة تسمى B.1.351 تفادي الأجسام المضادة، مما يحد من فعالية بعض اللقاحات وفق ماذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

والآن ينكب علماء أيضا على محاولة فهم سلوك متغير ثالث، ظهر في البرازيل ، يُدعى P.1.

وكان جهد البحث أبطأ حول هذه الطفرة منذ اكتشافها في أواخر ديسمبر، مما ترك العلماء غير متأكدين من مقدار الخطورة التي تصاحبها مقارنة بالمتغيرين السابقين.

عالم الأوبئة في معهد برود، التابع لجامعة هارفارد، برونوين ماكينيس، قال إنه “حبس أنفاسه” عندما بدأ البحث في المتغير البرازيلي.

الآن، تقدم 3 دراسات معلومات عن مسار هذا المتغير وارتفاع عدد الإصابات به منذ اكتشافه في مدينة ماناوس الأمازونية.

يرجح علماء أن المتغير البرازيلي الذي نشأ في نوفمبر، أدى إلى زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، بحيث سيطر على مدينة ماناوس جزئيا بسبب العدوى المتزايدة والمتسارعة.

واكتسب هذا المتغير قدرة فائقة على إصابة الأشخاص الذين كانوا يتمتعون بحصانة من الموجة الأولى من وباء كورونا.

وتشير التجارب المعملية إلى أن هذه الطفرة يمكن أن تضعف التأثير الوقائي للقاح صيني قيد الاستخدام الآن في البرازيل.

وهذه الدراسات لم تنشر بعد في المجلات العلمية، تحذر من أن النتائج على الخلايا في المختبرات لا تُترجم دائما إلى العالم الحقيقي وأنهم بدأوا فقط في فهم سلوك P.1.

ويقول الخبراء إنه “يجب أخذ هذا المتغير على محمل الجد”.

عالم الأوبئة بجامعة هارفارد، ويليام هاناج، قال: “من الصواب القلق بشأن هذه الطفرة ، البيانات تعطينا سببا للقلق”.

وتنتشر الطفرة البرازيلية الآن في أنحاء البلاد، كما تم الإعلان عنها في 24 دولة أخرى.

وفي الولايات المتحدة، سجلت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ست حالات في خمس ولايات وهي: ألاسكا وفلوريدا وماريلاند ومينيسوتا وأوكلاهوما.

وللحد من مخاطر هذه الطفرة، قال الدكتور فاريا إنه من المهم مضاعفة كل إجراء لدينا لإبطاء انتشار الفيروس التاجي.

ويمكن أن تعمل الأقنعة والتباعد الاجتماعي ضد أي سلالة، بينما يمكن أن يساعد التطعيم في تقليل انتقال الفيروس وحماية أولئك الذين يصابون به من المضاعفات الخطيرة على حياتهم.

وقال: “الرسالة النهائية هي أنك بحاجة إلى تكثيف جميع جهود التطعيم في أسرع وقت ممكن، ويجب أن تكون متقدما على الفيروس بخطوة”.