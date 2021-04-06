عُمان تمنع دخول الأجانب غير المقيمين اعتبارا من 8 أبريل

قالت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في عُمان أفادت أمس الإثنين إن السلطنة ستسمح فقط للمواطنين والمقيمين بدخول البلاد اعتبارا من 8 من أبريل 2021 بعد زيادة حالات الإصابة بكورونا المستجد. وفقا لرويترز.

وأورد بيان نشرته وسائل إعلام حكومية أن اللجنة مددت حظرا مسائيا على جميع الأنشطة التجارية حتى نهاية شهر رمضان، الذي يبدأ الأسبوع المقبل.

وأضاف البيان أن حظر التجول المفروض منذ 28 مارس 2021 على حركة المركبات والأشخاص بين الساعة 8 مساء و5 صباحا سيُرفع كما هو مقرر في الثامن من أبريل 2021 لكن مع إعادته في رمضان من 9 مساء حتى 4 صباحا.