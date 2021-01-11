عُملة «البيتكوين» تهبط بحوالي 7%

عملة “البيتكوين” الإلكترونية، سجلت في تداولات أمس الأحد، تراجعا ملموسا لسعرها الذي هبط إلى مستوى أقل من 38 ألف دولار بعد أن تجاوز سابقا نقطة 40 ألف دولار.

وحتى الساعة 20:58 بتوقيت غرينيتش وصل سعر “البيتكوين”، حسب معطيات موقع “CoinDesk”، إلى 37.924 ألف دولار حيث سجل انخفاضا بنسبة 6.85.

وصعدت عملة “البيتكوين” بحوالي 200% منذ العام 2020، مدعومة بالطلب من كبار المستثمرين، الذين جذبتهم العملة على أمل تحقيق مكاسب سريعة، وبفضل توقعات أن تصبح طريقة دفع سائدة في العالم. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

و”البيتكوين” عملة رقمية لامركزية معتمدة على تكنولوجيا سلسلة الكتل أو “بلوكتشين”، ويتميز هذا النظام بمحدودية عدد عملاته وعدم وجود أي مدير له.

وفي 5 يناير أصدر بنك الاستثمار “جيه بي مورغان” تقريرا قال فيه إن عملة “البيتكوين” برزت كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات تصل إلى 146 ألف دولار إذا ترسخت كأصل استثماري آمن.