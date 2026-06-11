غات.. انتشال جثة لشخصٍ مات غرقاً ببحيرة ناتجة عن السيول

انتشلت فرق الهلال الأحمر الليبي – فرع غات – جثة شخص من الجنسية الإفريقية بعد تعرضه للغرق في بحيرة تشكلت نتيجة السيول التي شهدتها منطقة جنوب ليبيا مؤخراً، وذلك في منطقة فيوت الواقعة على بعد نحو 10 كيلومترات من مركز مدينة غات.

وجاء تحرك فرق الإسعاف والطوارئ والجثث بعد تلقي بلاغ من مكتب التحريات بمديرية أمن غات يفيد بوجود حالة غرق في الموقع، حيث توجهت الفرق المختصة إلى المكان وباشرت مهامها الميدانية للتأكد من الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبحسب ما أفاد الهلال الأحمر الليبي، فقد تبين أن الشخص الغريق من إحدى الجنسيات الإفريقية، وتعرض للغرق أثناء السباحة في بحيرة تشكلت حديثاً بفعل السيول، قبل التأكد من وفاته وانتشال الجثة بمشاركة شابين من منطقة فيوت ساعدا في عملية الغوص والانتشال، بالتنسيق مع الفرق المختصة.

وأكد الهلال الأحمر الليبي فرع غات أنه جرى استكمال الإجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات المعنية، مع توجيه التعازي لأسرة الفقيد، داعياً إلى التعامل بحذر مع مناطق تجمع المياه الناتجة عن السيول.

وفي سياق متصل، أهاب الفرع بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السباحة في البحيرات المتشكلة نتيجة السيول، خصوصاً في محيط مجاري الأودية، نظراً لاحتمال وجود حفر عميقة وتضاريس صخرية تشكل خطراً كبيراً على السلامة العامة.⁧