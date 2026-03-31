غات تواجه حرائق مزارع متكررة.. السوقي: بعضها قد تكون متعمدة والتحقيقات مستمرة

شهدت محلة الفيوت ببلدية غات سلسلة حرائق متكررة أثارت القلق بين السكان والمزارعين، وسط جهود مضنية من فرق الإطفاء والمتطوعين للسيطرة على النيران.

وأكد عميد بلدية غات، أحمد السوقي، أن أسباب الحرائق متعددة وتختلف من حادثة لأخرى، مشيرًا إلى أن أغلب الحرائق السابقة نتجت عن توصيلات كهربائية عشوائية في المزارع وقرب خطوط الكهرباء من الأشجار، مع احتمال أن تكون بعض الحرائق متعمدة، وهو ما ستكشفه التحقيقات الجارية.

وأوضح السوقي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” أن الأضرار اقتصرت على نفوق بعض الماشية وتضرر الممتلكات الزراعية، دون تسجيل أي إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن سرعة تدخل فرق الإطفاء والمتطوعين ساهمت في الحد من توسع النيران منذ الساعات الأولى للصباح.

استجابة مرتبطة بالإمكانات المتاحة

وأكد عميد البلدية أن استجابة جهات الدفاع المدني والسلامة الوطنية كانت مرتبطة بالإمكانات وعدد الأفراد المتوفرين، مضيفًا أن مساهمتهم كانت فاعلة رغم محدودية الموارد. كما وصل دعم إضافي من البلديات المجاورة، التي تبعد نحو 120 كيلومترًا، للمساعدة في السيطرة على الحريق.

وأشار السوقي إلى حاجة قسم السلامة الوطنية في غات لتعزيز قدراته عبر زيادة عدد الأفراد وتوفير معدات الإطفاء وقطع الغيار، خاصة مع اتساع رقعة البلدية وصعوبة الوصول السريع إلى مواقع الحرائق.

حرائق الفيوت الأخيرة: 23 و29 مارس 2026

شهدت المنطقة حريقًا في 23 مارس، أدى إلى تلف بعض الأشجار المثمرة ونفوق عدد محدود من الماشية، دون تسجيل إصابات بشرية.

وفي 29 مارس، أكد السوقي أن الحريق خلّف أضرارًا بسيطة بفضل سرعة تدخل فرق الإطفاء والمتطوعين ورجال الأمن، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات لمعرفة السبب الرئيسي للحريق الأخير، بينما تواصل اللجان المختصة أعمالها الميدانية لتقييم الوضع.

وأوضح السوقي أن عدد المزارع المتضررة محدود ولم يتجاوز بضع مزارع، وأن الإحصاءات النهائية لم تُنجز بعد.

تحديات الاستجابة: نقص الوقود والمعدات

أشار عميد بلدية غات إلى أن نقص الوقود، خاصة الديزل، يمثل عقبة كبيرة أمام فرق الإطفاء، لا سيما في منطقة الفيوت التي تبعد نحو 10 كيلومترات عن مركز المدينة.

وأكد أن أزمة الوقود مستمرة منذ أكثر من شهرين، ما يؤثر على قدرة الجهات المعنية في التعامل مع الطوارئ والخدمات الحيوية مثل المخابز وشركات النظافة والمياه.

وأعلنت مديرية أمن غات السيطرة على الحريق دون تسجيل أي إصابات، مشيدة بدور هيئة السلامة الوطنية والجهاز المركزي للدعم، إضافة إلى مساهمة المواطنين في إخماد النيران في وقت قياسي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي النيران وهي تلتهم أكثر من 10 مزارع في الفيوت، مدفوعة برياح خفيفة ساعدت على اتساع رقعة الحريق، قبل أن تتم السيطرة عليها.