«غادروا البلاد وخلَّفوا المأساة».. الجزائر تتحدث عن التدخل العسكري في ليبيا

قال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إنّ الدول الأجنبية التي تدخلت في ليبيا «غادرت البلاد وتركت دول المنطقة مع هذه التراجيديا»، بحسب قوله.

تصريحات عطاف جاءت ردا جديدا على احتمال تنفيذ مجموعة دول غرب إفريقيا «إيكواس» عملية عسكرية في النيجر لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وأوضح العطاف لـ«واشنطن بوست» الأميركية، أنّه اتفق مع المسؤولين الأميركيين خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى واشنطن لمناقشة أزمة النيجر، على 3 مبادئ رئيسية لتنجب أي انحراف وتفادي تفاقم الوضع.

وأشار عطاف إلى «احترام النظام الدستوري والديمقراطي، إلى جانب عودة الرئيس بازوم لسدة الحكم باعتباره رئيسًا شرعيًا للنيجر، مع وجوب استمرار الأولوية في تسوية الصراع بطرق سلمية».

وحضرت الأزمة الليبية مجددًا في خطابات القادة السياسيين والعسكريين في الجزائر، مستحضرين انعكاسات التدخلات العسكرية على الاستقرار في أفريقيا.