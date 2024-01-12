غارات أمريكية وبريطانية تستهدف مواقع «الحوثيين» في اليمن

شنت القوات الأمريكية والبريطانية، ليل الخميس/الجمعة، غارات على مواقع لجماعة أنصار الله “الحوثيين” في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن الحديدة وتعز وذمار وصعدة.

وأشار مسؤول عسكري كبير في الإدارة الأمريكية إلى أنه قد يكون هناك المزيد من الإجراءات ضد الحوثيين.

وقال المسؤول العسكري لشبكة CNN الأمريكية إن “البنتاغون لم ير حتى الآن أي علامات على عمل انتقامي من قبل الحوثيين”، ردا على الهجوم.

من جهته، أكد قائد القوات الجوية الأمريكية في الشرق الأوسط الجنرال ليكسوس غرينكويتش شن ضربات ضد 60 هدفا في 16 موقعا تابعا للحوثيين، واستخدام أكثر من 100 صاروخ موجه في تلك الضربات.

ونقلت شبكة “الجزيرة” عن مسؤول أميركي قوله، إن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية، مشيرا إلى أن العملية انتهت “ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات”.

وأكد المسؤول أن الضربات الأميركية البريطانية ضد مواقع الحوثيين في اليمن أصابت أهدافها، مشيراً إلى أن الضربات ضد مواقع الحوثيين في اليمن شاركت فيها سفن وطائرات حربية وغواصات.

بدوره قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الضربات التي نفذتها القوات الأميركية والبريطانية ضد مواقع تابعة للحوثيين في اليمن، جاءت ردا على هجمات الجماعة “غير المشروعة والخطيرة والمزعزعة للاستقرار”.

وأوضح أوستن أن الضربات في اليمن استهدفت “القدرات الحوثية للطائرات المسيرة والزوارق المسيرة والرادارات الساحلية والاستطلاع الجوي”.

من جانبه أشار وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع غرانت شابس إلى أن طائرات التايفون نفذت ما وصفها بضربات دقيقة على هدفين عسكريين للحوثيين إلى جانب القوات الأميركية.

وأضاف الوزير البريطاني: “لقد أصبح التهديد الذي تتعرض له أرواح الأبرياء والتجارة العالمية كبيرا جدا لدرجة أن هذا الإجراء لم يكن ضروريا فحسب، بل كان من واجبنا حماية السفن وحرية الملاحة”.

سلاح الجو الملكي البريطاني ينشر لقطات جوية لطائرات "تايفون" التي انطلقت من قاعدة أكروتيري الجوية في قبرص، في مهمة لشن ضربات على أهداف في #اليمن. pic.twitter.com/eXCb1qaH0H — عين ليبيا (@EanLibya) January 12, 2024

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية بأن 4 مقاتلات تايفون شنت الهجمات في اليمن بمساعدة طائرة لإعادة التزود بالوقود. وأضافت الوزارة أن الطائرات البريطانية هاجمت موقعا لإطلاق طائرات مسيرة شمال غربي اليمن وقاعدة لإطلاق صواريخ كروز وطائرات مسيرة في منطقة عبس. وقال بيان وزارة الدفاع البريطانية إن الإشارات الأولى تظهر أن قدرة الحوثيين على تهديد السفن التجارية قد تلقت ضربة.

كما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول أميركي أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شن أكثر من 12 غارة على أهداف للحوثيين.

صور للقصف الأمريكي البريطاني على مدينة الحديدة غربي اليمن#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/LnbCX41toP — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 12, 2024